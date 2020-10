Astrid Kersseboom ontsnapte als 5-jarig meisje aan de verdrinkingsdood: 'Ik zag een heel mooi geel licht'

In het televisieprogramma Sanders Gerse Gasten vertelt een zeer openhartige Astrid Kersseboom hoe ze als 5-jarig kind bijna verdronk in de sloot achter haar ouderlijk huis in Vlaardingen. "Ik was met vriendjes buiten aan het spelen, toen een moedereend met jonkies voorbij drentelde. Ik was nog maar een kleuter en wilde zo'n lief eendje pakken. Voor ik het wist kukelde ik voorover in het water."

Het scheelde heel weinig of de NOS-nieuwslezeres uit Vlaardingen had de hachelijke gebeurtenis niet overleefd. "Ik kwam nog één keer boven en hoorde mijn vriendjes uit pure paniek gillen. Toen ik weer kopje onder ging, kwam er een serene rust over me heen. Ik zag een heel mooi, geel licht. Ik was al bijna weg. Het was een heel bijzondere ervaring."

Lievelingskleur

Uiteindelijk was het een passant die in het water sprong en Astrid redde. "Ik heb heel erg veel geluk gehad. Als die man niet had gereageerd op het gekrijs van mijn vriendjes, dan had ik het niet overleefd. Of het traumatisch was? Totaal niet. Door mijn bijna-verdrinking ben ik niet meer bang voor de dood. Heel lang is mijn lievelingskleur geel geweest."

De nieuwslezeres neemt presentator Sander de Kramer mee naar de Rotterdamse wijk Blijdorp, waar haar vader opgroeide. "Mijn vader vertelde me altijd prachtige verhalen over de stad. Hij was een fantastische verteller. Ik heb heel veel van hem geleerd. Toen hij de ziekte van Parkinson kreeg, was dat een hard gelag. De ziekte tastte ook zijn spraak aan. Dat was vreselijk. De grote verteller was uitverteld."

'Het was goed zo'

Astrid heeft op een bijzondere manier afscheid kunnen nemen van haar vader. "Toen mijn moeder zei dat zijn einde aanstaande was, ben ik meteen de auto ingesprongen. Er stond die avond 950 kilometer aan file in Nederland Ik heb er drie uur over gedaan om vanuit Hilversum bij hem te komen. Hij had de morfine al gekregen, maar deed er alles aan om zijn ogen open te houden. Hij wilde per se wachten tot ik er was. Toen ik binnenkwam en hij zijn vrouw en dochters bij zich had, deed hij zijn ogen dicht. Het was goed zo."

Astrid Kersseboom maakte dit jaar furore op televisie door de razend populaire quiz De Slimste Mens te winnen. "Ik heb daar zo ongelofelijk veel reacties op gehad. Dat is echt niet meer normaal. Pas uren na de uitzending had ik mijn appjes zo ver bijgewerkt, dat ik onder de honderd berichtjes zat."

Op de vraag of ze nog ambities heeft in haar vak, zegt Astrid: "Als Philip Freriks ooit stopt met De Slimste Mens mogen ze me bellen, hoor. Dat lijkt me geweldig leuk om te doen."

Tot slot heeft Sander de Kramer nog een bijzonder verzoek aan de geboren Vlaardingse: of ze in het eerstvolgende journaal één zin wil uitspreken in plat Rotterdams. Lachend: "Da zou dan welûs mû laatste journaal kennû wezû..."