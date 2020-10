Het weer van vandaag: wisselvallig

Vandaag is het bewolkt en valt er af en toe (lichte) regen. Pas eind van de middag kan de zon soms tevoorschijn komen. Het wordt maximaal 15 graden en er staat een matige zuidenwind.

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het droog. Later in de nacht raakt het weer bewolkt en kan er verspreid wat lichte regen vallen. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidoostenwind. De temperatuur daalt naar 11 graden.

Onweer

Morgen is er eerst veel bewolking met verspreid wat lichte regen, daarna zien we af en toe de zon en kan er aan zee een bui voorkomen met kans op onweer. In de middag wordt het 15 graden. De zuidenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig en mogelijk hard.

De gehele werkweek verloopt uitermate wisselvallig met veel bewolking, soms zon en buien. Er waait een matige en aan zee (vrij) krachtige zuidwestenwind. In de middag wordt het 15 graden.