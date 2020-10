Maasstad schaalt reguliere zorg af: dreigend tekort aan 'gewone' bedden

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam begint maandag met het afschalen van een deel van de reguliere zorg. Door de toestroom van coronapatiënten dreigt er een tekort aan bedden. Daarom moeten behandelingen als liesbreuk- of heupoperaties worden uitgesteld.

"We moeten 20 procent van de reguliere zorg afschalen", zegt bestuursvoorzitter Peter Langenbach. "In maart en april moesten we 60 procent afschalen, zover zijn we gelukkig nog niet. Maar het kan zijn dat we later weer op een punt komen waar wel pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt."



Het pijnpunt zit dit keer volgens Langenbach bij de 'gewone' ziekenhuisbedden. "Tijdens de eerste golf was de capaciteit op de intensive care een probleem, maar nu is het aantal patiënten op de ic vrij laag. Veel coronapatiënten komen nu terecht in klinische bedden. Bedden die je ook nodig hebt voor mensen die bijvoorbeeld uit een operatie komen."

Dreiging

Een tekort aan 'gewone' bedden is volgens hem net zo bedreigend als een tekort aan ic-bedden. "Als dat landelijk de situatie wordt, zullen we uiteindelijk ook naar een lockdown toe moeten. Omdat patiënten dan niet meer vanuit de spoedeisende hulp naar een klinisch bed in een ziekenhuis kunnen worden overgeplaatst."

Vrijdag vertelde ic-teamleider William Boender nog over de uitbreiding van het aantal intensive care-bedden. Er zijn nu 27 bedden beschikbaar. Ook zijn verpleegkundigen van andere afdelingen opgeleid om op de ic te werken. Het Maasstad Ziekenhuis zei toen zich de afgelopen twee maanden te hebben voorbereid op een tweede golf.