Heel Holland trekt: 'We tellen alle vogels die voorbijkomen'

Is het een vogel, is het een vliegtuig? Nee, in dit geval is het zeker weten een vogel. Miljoenen vogels trekken de komende tijd namelijk naar hun overwinteringsplekken in het zuiden en zaterdag kijkt in ieder geval de Natuur- en Vogelwacht Rotta naar boven om die vogels te tellen.

"Ik zit al vanaf kwart over zeven 's ochtends op m'n post", vertelt Chris van Rijswijk, van Rotta. Die 'post' is de skiberg in Bergschenhoek, waar hij met vijftien anderen door verrekijkers tuurt. "Tot twaalf uur tellen we hier alle vogels die voorbijkomen", legt hij uit.

Het weer werkt alleen nog niet helemaal mee deze morgen. "De weersomstandigheden zijn niet erg gunstig. Het is best wel bewolkt en regenachtig, en dat is niet ideaal voor trekvogels." Ook niet voor vogelspotters. "Klopt, haha. Maar vooral niet voor de vogels", benadrukt hij lachend. "Als het helder weer is, trekken ze massaal door. Als het zoals nu is, blijven ze op hun plek zitten en stellen ze de trek uit tot het beter weer is."



Spectaculair

Toch vliegt er nog redelijk wat voorbij. "Ik heb al zanglijsters gezien. En graspiepers, roodborstjes en rouwganzen. Oh, ik zie net wat eenden voorbij vliegen." Soms hoeft Van Rijswijk niet eens een vogel te zien om te weten dat 'ie over is gevlogen. "Soms gaat het op geluid. De veldleeuwerik heeft bijvoorbeeld een heel kenmerkende roep: die hóór je overvliegen, vaak zie je hem niet eens."

Met plezier gaat de vogelspotter voor dag en dauw de deur uit. "Dit is mijn hobby. Vogelfoto's kijken en maken, heel leuk!" Soms wordt het ook behoorlijk 'spectaculair' op die berg. "We zagen ooit een visarend: heel spectaculair!"

Vogelgekken

Hij en de andere 'vogelgekken' zitten al voor het vijftiende jaar vogels te tellen. "Soms is het, zoals vandaag, minder weer en dat is jammer voor de telling. Maar het leuke van Euro Birdwatch is dat we het al jaren doen." Daar zijn ze niet de enige in: van Estland tot Portugal worden bij de Euro Birdwatch vogels geteld. "Al die gegevens bij elkaar maken het interessant!", vertelt Van Rijswijk.

Door die gegevens zijn trends te zien in de vogelpopulatie: "Daardoor weten we dat het niet goed gaat met de spreeuw bijvoorbeeld, of met de wilde eend en de huismus."

Het gezelschap is nog tot 12:00 uur aan het tellen. "Je bent van harte welkom om mee te komen tellen", nodigt Van Rijkwijk uit. "Je mag vijf minuten komen tellen of langer blijven, dat maakt niet uit."