Twee aanhoudingen voor brandstichting: 'De een had geen wimpers meer'

Vannacht hebben we twee verdachten gepakt na een heterdaad brandstichting. Tijdens de surveillance op het dakpark zagen collega's dat er in de Snoekstraat een auto in brand gestoken werd. Zij reden op een fietspad en konden niet meteen bij de boeven komen. Na een knal stond de auto al snel volledig in brand. In een auto gaan de verdachten er met hoge snelheid vandoor. Gelukkig konden de collega's het kenteken van de auto lezen. Op de Westzeedijk krijgen wij vervolgens de auto in het zicht waarna we hem op de Parkkade klem konden rijden. Beide verdachten, 19 en 20 jaar oud, konden worden aangehouden. Een van hen had geen wimpers meer en had brandwonden opgelopen. Kortom, deze twee waren er gloeiend bij en zitten vast.De auto ging volledig in vlammen op en daarbij raakte een scooter en meerdere ruiten van woningen beschadigd. Gelukkig raakte, op een verdachte na, niemand gewond. ^MO#heterdaad #brandstichting