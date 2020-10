Excelsior ziet een aanvaller komen én vertrekken

Seys, die eerder deze week al meetrainde met Excelsior, is een Belgische aanvaller die overkomt van Moeskroen. In België kwam hij weinig aan spelen toe. Seys is geen onbekende in het Nederlandse voetbal. In het verleden speelde de Belg in ons land namelijk ook bij FC Twente en RKC Waalwijk. Bij de laatstgenoemde club had de rechtsbuiten zijn meest succesvolle periode in Nederland. Met RKC promoveerde Seys in het seizoen 2018/2019 naar de eredivisie. Seys heeft bij Excelsior voor één jaar getekend.

Tegenover de komst van Seys staat het vertrek van aanvaller Sanches Fernandes. Het jeugdproduct van Excelsior verkast voor twee seizoenen naar FC Utrecht, waar hij eerst zal aansluiten bij Jong FC Utrecht in de eerste divisie.