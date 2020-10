'Ik heb ontzag voor dit virus'

"...en dat is niet omdat het zo geweldig is. Dit is een gemeen virus. Een wolf in schaapskleren". Virologe Annemiek van der Eijk, verbonden aan het Erasmus MC, is er helder over. "Dit is een blijvertje".

Rijnmond staat dit weekend in het teken van de 'Lof der Geneeskunst' met speciale uitzendingen rondom de coronacrisis. In het interviewprogramma 'De Verdieping' op Radio Rijnmond was virologe Annemiek van der Eijk vrijdagavond te gast, die in haar overvolle agenda gelukkig toch nog een gaatje vond om te praten over de pandemie, wat de stand van zaken nu is, wat haar leven nu beheerst. Ze is ook nog eens moeder van een puber en een tiener en partner van een man, die haar de laatste tijd niet zo vaak ziet. "Met het gezin fietsen in het bos is de ultieme uitkomst".

Herbeluister dit gesprek tussen Ruud de Boer en Annemieke van der Eijk; een bevlogen vrouw voor wie deze tijd er een is van: "En dóór".

