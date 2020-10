Geen publiek bij je sportclub? Er liggen genoeg kansen!

De parkeerplaats van sportpark Het Hoge Land staat helemaal vol met auto's. Het lijkt op een doodnormale zaterdagochtend, maar dat is het zeker niet. De ouders van wie het kind bij TOGB een thuiswedstrijd speelt, mogen het sportpark niet op. Maar ouders van uitspelende teams mogen wél langs de lijn staan, omdat zij gelden als begeleiding van het sportteam.

Ouders van sportende kinderen die een uitwedstrijd spelen, mogen wél op sportcomplexen komen. De tekst gaat verder onder de foto:

"Gelukkig is het op de velden niet rustig", zegt voorzitter Wim Saris van TOGB. De club heeft een voetbal-, handbal-, biljart- en tennistak, dus er is genoeg te beleven op sportpark Het Hoge Land.

Livestream

Maar de tribunes en staanplaatsen blijven voorlopig leeg. TOGB gaat dus nu op een andere manier proberen om het publiek te bereiken. "Rondom wedstrijden van het eerste team gaan we ook proberen om een livestream te doen, zodat mensen thuis de wedstrijden kunnen volgen", zegt Saris.

De livestream dus. De naam is gevallen. Het communicatiemiddel ligt de laatste tijd onder een vergrootglas. Het platform VoetbalTV, dat livestreams voor alle voetbalclubs aanbiedt, is recent failliet gegaan. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) schond VoetbalTV de privacy van spelers .

Daarom gebruikte TOGB de camera's in eerste instantie niet. Toch wilde de voetbaltak van de club vanaf dit weekend graag gaan livestreamen. "Het was een fantastische aangelegenheid, nu er geen publiek mag komen", zegt Saris. Alleen de test mislukte, waardoor de camera's (nog) niet gebruikt kunnen worden.

HVC '10, een voetbalclub uit Hoek van Holland, schafte voor VoetbalTV ook camera's aan om wedstrijden live te gaan uitzenden. De vereniging was daar best positief over, maar zit nu met de gebakken peren. "Maar we wachten de rechtszaak van VoetbalTV nog even af, voordat we eventueel met een andere bedrijf in zee gaan. Je moet dan wel weten wat wél en niet kan", zegt voorzitter Arjen van der Lugt tegen WOS.

'Let op bij de jeugd, grijs gebied bij volwassenen'

Het gebruik van de livestream moedigt Martin van Berkel aan. Hij is communicatie-expert voor sportverenigingen. Maar volgens Van Berkel moeten clubs wel op een aantal dingen letten. Zo moet de streamende club toestemming hebben van de tegenstander om live op het web te mogen uitzenden.

"Met name bij jeugd ligt livestreamen heel gevoelig", zegt Van Berkel. "Mijn advies is dat verenigingen het vooral voor die groep goed moet regelen. Bij volwassenen is dat al een grijzer gebied. Zeker bij eerste teams heb je het gerechtvaardigde belang. Je hebt namelijk als vereniging het recht om jouw club te promoten. Bij het eerste team, het vlaggenschip, is het logisch om die beelden uit te zenden."

Van Berkel erkent dat het organisatorisch 'een flink klusje' is. "Aan de andere kant. Er kan op geen andere manier een wedstrijd gevolgd worden. Ik denk zeker dat deze klus de moeite waard is om de livestream goed te organiseren."

Wedstrijdverslagen en lokale media

Niet alleen de livestream is volgens Van Berkel een goed middel om het publiek te bereiken. Hij reikt ook andere manieren aan: de wedstrijdverslagen op de website bijvoorbeeld. Iets waar TOGB ook op in gaat zetten. "Het zou zelfs ook voor jeugdteams kunnen zijn", zegt Van Berkel.

Maar de communicatie-expert benadrukt ook sportclubs de lokale en regionale media moeten aanschrijven. Volgens Van Berkel kunnen verenigingen dat nog beter doen. "Pers kunnen we wat mij betreft ook onder een brede noemer scharen: de media-afdeling van een club bijvoorbeeld."

Zo komt er zondag, bij het eerste zondagelftal van TOGB, een radioverslaggever langs. "Als dat lukt, dan gaan we kijken of we dat misschien ook naar andere selectieteams van TOGB kunnen uitbreiden."