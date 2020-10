Amateurvoetbal: geen overwinningen voor onze regioploegen

Jesper van den Bosch over AFC - ASWH (3-2): "In deze slechte ambiance hebben we het heel goed gedaan denk ik"

ASWH-coach Veenstra na verspelen punt in slotfase bij AFC: "De manier waarop is extra pijnlijk"

ASWH en Excelsior Maassluis hebben zaterdag in de tweede divisie geen punten gepakt. In Amsterdam verloor ASWH door een late treffer bij AFC. Excelsior Maassluis gingen tegen de beloften van FC Volendam onderuit.

Na acht minuten spelen nam ASWH via de 0-1 van Sam van de Kreeke brutaal de leiding. Lang kon de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht niet genieten van de voorsprong. In de 23e minuut maakte Gevero Markiet namens AFC 1-1 gelijk.

Toch pakte ASWH na een uur spelen opnieuw een voorsprong via aanvoerder Jesper van den Bosch (1-2). De mannen van trainer Rogier Veenstra hielden die stand echter niet vast. Joël Tillema benutte een kwartier voor tijd een strafschop namens AFC (2-2). Het dapper strijdende ASWH leek vervolgens een punt te gaan pakken bij AFC, maar Yordi Teijsse dacht daar vlak voor tijd anders over. Hij zorgde ervoor dat ASWH met lege handen achterbleef (3-2). ASWH is na vijf wedstrijden nu vierde met negen punten.

Excelsior Maassluis ontving op sportpark Dijkpolder de beloften van Volendam. In Maassluis werd onnodig verloren (1-3). In een behoudende wedstrijd wisten beide ploegen voor rust niet te scoren. Slechts Sekou Sylla was in de eerste helft nog het meest dichtbij een openingstreffer.

Na de rust trof Jong FC Volendam als eerste doel, na miscommunicatie in de defensie bij Excelsior Maassluis. Jim Beers opende namens de oranjehemden de score (0-1). Talent Marius van Mil bracht Excelsior Maassluis vervolgens twintig minuten voor tijd op gelijke hoogte (1-1). Voor Van Mil betekende dat zijn vijfde treffer van het seizoen.

Vijf minuten voor tijd zette Josh Flint met de 1-2 Jong FC Volendam weer op voorsprong. De aanvaller schoot in twee instanties de bal achter Excelsior Maassluis-doelman Jean-Paul van Leeuwen. In blessuretijd bezorgde Roy Tol Jong FC Volendam definitief de winst door de 1-3 te maken.

Na deze nederlaag staat Excelsior Maassluis op een dertiende plaats met vier punten uit vijf wedstrijden.

Jong Sparta behaalde als enige regioploeg wel een resultaat in de tweede divisie. Op Het Kasteel werd GVVV op 2-2 gehouden. Namens de Rotterdammers scoorden Delano Vianello en Mike Frimpong. Bij GVVV waren Hicham Haouat en Justin Spies de doelpuntenmakers. Jong Sparta bevindt zich na de vijfde wedstrijd op de twaalfde plek met vier punten.

Derde divisie zaterdag

SteDoCo kon in Hoornaar de goede competitiestart geen vervolg geven. De ploeg van trainer Frans Adelaar ging in de topper tegen Excelsior '31 met 3-1 onderuit. Bij rust stond SteDoCo door een treffer van Benjamin van Wanrooij met 1-0 voor, maar moest na rust capituleren.

Tien minuten voor tijd zag SteDoCo Excelsior’31 vanaf de strafschopstip op gelijke hoogte komen (1-1). Binnen vijf minuten liepen de gasten uit Rijssen uit naar een 3-1 zege. SteDoCo ziet Excelsior '20, dat een duel minder gespeeld heeft, nu de koppositie pakken. Nu is SteDoCo na vijf duels tweede met tien punten.

Barendrecht kwam in de derde divisie niet in actie. Tegenstander Harkemase Boys liet vrijdag weten wegens een coronageval niet naar Sportpark de Bongerd af te reizen.