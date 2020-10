Betrokken auto dodelijk steekincident Rozenburg gevonden

De politie heeft zaterdagmiddag de auto gevonden waar de man in zat die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij in Rozenburg. Donderdagavond kwam een 17-jarige jongen door messteken om het leven op straat in Rozenburg.

De politie wist al dat de verdachte met anderen in een zwarte Mercedes zat. Wie en hoeveel mensen er in deze auto zaten, wordt nog onderzocht. Er wordt nog naar deze mensen gezocht. De auto is nu in Rozenburg gevonden.

De rol van de opgepakte 18-jarige wordt nog steeds onderzocht.