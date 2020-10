Man zwaar mishandeld bij tankstation: 'Hij is er heel slecht aan toe'

Een man heeft zaterdagavond even na 20:00 uur een andere man zwaar toegetakeld bij een tankstation aan de Colosseumweg in Rotterdam-Vreewijk. Het slachtoffer is er volgens de politie bijzonder slecht aan toe.

Het slachtoffer was met zijn vriendin bij het tankstation. Daar ontstond om nog onbekende reden een confrontatie met een andere man. Die sloeg het slachtoffer zo hard met een slagwapen op het hoofd, dat de man met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

De dader is samen met een andere man weggereden. Het is onduidelijk of dader en slachtoffer elkaar kenden. Volgens de politie lijkt het er niet op dat het een beroving was.

De politie zoekt getuigen van de mishandeling of mensen die meer informatie hebben.