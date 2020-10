Schiedamse ex-Jehova schiep haar eigen paradijs als zakenvrouw

Als kind haatte zij het om als Jehova’s Getuige langs de deuren te gaan, maar ze ontdekte er wel een talent. Ze kon mensen goed inschatten en wist hoe zij een boodschap moest verkopen. Tara Boxmeer(35) runt nu een communicatiebureau in Schiedam en heeft de kerk ver achter zich gelaten. “Mijn boodschap is simpel: geloof in jezelf.”

Pas de afgelopen jaren durft zij zichzelf een zelfstandig denkend mens te noemen. “De eerste dertig jaar van mijn leven waren gewoon niet leuk. Die waren kak. Alles, álles draaide om de Bijbel. Dat maakte het moeilijk om een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Het was enorm liefdeloos.”

Voeg daar nog bij dat zij op haar 16e al zwanger werd en een bewogen leven tekent zich af. Haar ervaringen als zondig meisje dat werd verstoten en wist op te krabbelen zijn geboekstaafd in Van Tienermoeder naar Zakenvrouw dat net is verschenen.

In haar Schiedamse kantoor, Miss Business, hangt op een roze muur een grote slogan: Fuck Average, Be Legendary. Bepaald geen Bijbeltekst. “Ha! Hij zou wat mij betreft wel toegevoegd mogen worden. In het Oude Testament, dan begint het meteen goed…” De gedurfde woorden markeren de grote ommezwaai die Boxmeer in haar leven heeft gemaakt.

Satan

Ze groeide op in Friesland, in een groot gezin dat zich als Jehova’s Getuigen volledig wijdde aan God. In de buitenwereld regeerde Satan, zo werd haar ingepeperd. Maar binnen voelde zij zich ook niet veilig. Met name de verhouding met haar moeder was problematisch. 'Als zij de kamer binnenkwam, hield ik de adem in’, schrijft zij in Van Tienermoeder naar Zakenvrouw.

Tara Boxmeer: “Ze was streng en deelde hier en daar een klap uit. Als de zomervakantie begon, was ik in paniek: shit, nu zijn we zes weken thuis en kunnen we niet meer ontsnappen. Op zaterdag vertelden we aan de deuren dat God liefde was en dan kwam je thuis en kreeg je weer een tik. Het klopte gewoon niet.”

Seks voor het huwelijk is absoluut uit den boze bij Jehova’s Getuigen dus het laat zich raden wat de reacties waren toen zij als 16-jarige meldde dat zij een baby verwachtte. Tot overmaat van ramp werd zij volledig in de steek gelaten door verwekker ‘Gert Jan’, haar vluchtige vriendje van dat moment. Dat is tot op de dag van vandaag zo. “Mijn dochter Yarah is inmiddels 17 jaar maar zij weet niet wie haar vader is. Alle pogingen om contact te krijgen met hem en zijn familie zijn mislukt. Dat is heel heftig voor haar.”

Schrijnend is de scène die zij beschrijft als zij met Yarah in de kinderwagen bij de Hema is en de moeder en zus van Gert Jan tegenkomt. Demonstratief draaien zij het gezicht om, zetten hun mandje op de grond en benen weg.

'Hoerenjong'

In de ogen van haar moeder was Tara destijds ‘een hoerenjong’, de geloofsgenoten zagen haar als verdorven en alleen van haar vader kreeg zij enige steun. “Ik heb van die eerste zwangerschap niet kunnen genieten. Ik werd door sommigen als een halve crimineel gezien. Voor de Jehova’s was ik een smet op de gemeenschap.”

Ze verliet de kerk en er volgde een periode van vele verhuizingen en grote onzekerheid. Ze koos er zelfs weer voor om zich te laten dopen en andermaal toe te treden tot de Jehova’s Getuigen. “Je zoekt toch naar een familie en dit was wat ik kende. Het ging niet goed met mij en dan was er altijd nog die gemeenschap die vertrouwd voelde. Ook al is die gemeenschap giftig, beklemmend.”

Maar het bracht haar niet het geluk. Dat begon pas toen zij na alle omzwervingen neerstreek met haar dochter in Schiedam. In de garage van haar oom en tante. Het is bijna een bijbels verhaal: met een klein kind op zoek naar een herberg. “Ik voelde mij hier en in Rotterdam meteen thuis. Het is een fijne, directe mentaliteit. Geen geouwehoer, gewoon doen. Je hebt hier ook een zekere anonimiteit.”

Tara Boxmeer had ondertussen geleerd op eigen benen te staan en was met name succesvol in de commerciële sector. Waarvan de basis lag bij de Jehova’s Getuigen. “Niet veel mensen weten dat zij een compleet opleidingsprogramma krijgen voor ze langs de deuren gaan. Leren luisteren, bezwaren weerleggen. Ik was er goed in, ja. Dan werd er opengedaan, stond er een moeder met kind. Op het naambordje zag ik dat ze alleenstaand was, dus dan begon ik over eenzaamheid.”

Ze startte enkele jaren geleden haar eigen marketingbureau in Schiedam, Miss Business, dat de online marketing verzorgt voor tal van bedrijven. “Video’s, campagnes, social media. Het gaat buitengewoon goed. Ik wil nu een tweede merk uitbrengen.”

Tweede kind

Tara heeft inmiddels ook een tweede kind en zoals alles in haar leven is ook dat een bijzonder verhaal. Dat begon bij een vervelende, medische diagnose: kankercellen in haar baarmoeder. “De arts zei: als je nog een kind wil, dan moet het wel binnen twee jaar. Ik had geen partner, dus toen moest het inseminatie worden.”

Bij de geëigende instituten was een wachtlijst van zeker twee jaar en die tijd had zij niet. Het alternatief: zelf regelen. In Van Tienermoeder naar Zakenvrouw beschrijft zij de soms pijnlijke, soms hilarische speeddates die zij had met de mannelijke kandidaten, die werden opgetrommeld in het Van der Valkrestaurant in Ridderkerk. “Kopje koffie erbij en dan: mag ik wat sperma van jou?..” Lang verhaal kort: ze vond een geschikte donor.

“Hij kwam naar mij toe op een hotelkamer, met het potje sperma onder zijn oksel. Want het moest natuurlijk wel warm blijven. En dan spuit je het zelf in. Niet romantisch, maar het past wel bij deze tijd.” Het resultaat was een tweede dochter, Julie. “Het contrast met de eerste zwangerschap was groot. Ik kreeg nu voor het eerst felicitaties en ik kon zelf ook blij zijn.”

Maar wat ontbrak in de feestvreugde: cadeautjes van haar vader en moeder. “Ik heb geen contact meer met hen. Mijn kinderen hebben dus eigenlijk geen opa en oma.”

In haar boek is zij bikkelhard voor haar ouders. Ze schrijft: “Jullie hebben ons verwaarloosd, terwijl jullie bleven en blijven zwaaien met de Bijbel. Dat is geen liefde. Jullie leven allebei nog, maar ik voel me een wees. Ik ben blij dat ik het patroon heb doorbroken en dat ik mijn kinderen kan koesteren zoals het hoort.”

Lessen

Tara heeft een les voor iedereen. Voor de zakenwereld: “Doe het gewoon. Mensen om je heen zeggen ‘is dat wel slim, denk aan je hypotheek', etc. Het belangrijkste is dat je erin gelooft zodat er echt iets staat waar je trots op kunt zijn.” Zelf is zij inmiddels finalist voor de titel ‘Rotterdams Zakenvrouw 2020’.

Tegen tienermoeders wil zij zeggen dat zij moeten leren luisteren naar hun eigen onderbuikgevoel. “Het hoeft niet zoals tante Ria het altijd deed, je moet zelf je weg gaan vinden als moeder. Dat is moeilijk, want je bent jong, maar het gaat je zoveel meer brengen.”

Tot slot de Jehova’s Getuigen. “Als er iets gebeurt in de gezinnen waarvan je denkt: dit is echt niet zoals Jehova het wil, doe dan iets. In godsnaam doe iets. Het kan niet zo zijn dat een gemeenschap die liefde predikt zelf gezinnen heeft waar het niet goed gaat. Het levert trauma’s op.”

En gelooft Tara Boxmeer nog in God? “Ik weet het niet. Ik heb mij zo vaak in de steek gelaten gevoeld door God. Als hij bestaat dan weet hij dat ik oprecht probeer een goede moeder te zijn en er ben voor de mensen om mij heen. Ik hoop maar dat hij dat dan gewoon ziet.”