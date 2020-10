Het weer van vandaag: stevige wind

Vanmorgen is het bewolkt en zijn er perioden met lichte regen en motregen. In de middag wordt het vanuit het zuiden droger en komt de zon vaker tevoorschijn. De temperatuur loopt op naar maximaal 14 graden en de zuidenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig en mogelijk hard.

Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen weer toe. Vannacht kan er met name aan zee een enkele bui vallen. In de rest van de regio is het droog. Het koelt af naar 10 graden en waait een matige tot krachtige zuidenwind. In Hoek van Holland kan er tijdelijk een harde zuidenwind staan.

Morgen en later deze week

Morgen wisselen wolkenvelden, enkele opklaringen en buien elkaar af. In de ochtend staat er nog een krachtige zuidenwind, maar in de loop van de dag neemt deze langzaam in kracht af. De temperatuur loopt op naar zo'n 14 of 15 graden.

De gehele werkweek verloopt uitermate wisselvallig met veel bewolking, soms zon en buien. Er waait een matige en aan zee (vrij) krachtige zuidwestenwind. De temperatuur ligt rond de 14 graden.