LIVE: Berghuis maakt zijn tweede bij Willem II (1-4)

Een drukke Rotterdamse voetbalmiddag deze zondag, met Feyenoord en Sparta allebei in actie. Feyenoord gaat in Tilburg op bezoek bij Willem II, Sparta ontvangt AZ op Het Kasteel. Beide duels beginnen om 14.30 uur, en via Rijnmond hoef je uiteraard niets te missen.

Om 13.00 uur begint Radio Rijnmond Sport, met presentator Dennis Kranenburg. We blikken anderhalf uur lang uitgebreid vooruit op de wedstrijden van Feyenoord en Sparta, voordat we om 14.30 uur beginnen. Dennis van Eersel is dan de commentator bij Willem II-Feyenoord, bij Sparta-AZ hoor je Sinclair Bischop.

Luister hieronder live mee met Radio Rijnmond Sport:

Naast op 93.40 FM, houden we je ook via deze site op de hoogte van beide duels. Zo verschijnt er later een liveblog rond Willem II-Feyenoord in dit bericht.

Willem II-Feyenoord (tussenstand: 1-4)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Spajic, Senesi, Haps; Fer, Toornstra, Diemers; Berghuis, Teixeira, Linssen

Scoreverloop:

13' 1-0 Vangelis Pavlidis

22' 1-1 Ridgeciano Haps

48' 1-2 Bryan Linssen

56' 1-3 Steven Berghuis

77' 1-4 Steven Berghuis

Volg hieronder onze liveblog rondom Willem II- Feyenoord: