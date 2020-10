Zeven patiënten in IJsselland Ziekenhuis besmet met corona

In het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel zijn zeven patiënten die op de afdeling interne geneeskunde lagen besmet met het coronavirus. Dat meldt het ziekenhuis op zijn website.

De zeven lagen op een afdeling die niet voor Covid-19-patiënten was bedoeld. Hoe het virus op de afdeling is gekomen wordt nog onderzocht. Volgens het ziekenhuis kan het komen door bezoek of een besmette medewerker. Een andere mogelijkheid is dat het virus door een langere incubatietijd niet eerder is opgemerkt.

De positief geteste patiënten zijn overgebracht naar de corona-afdeling van het ziekenhuis, waar zij in volledige isolatie verpleegd worden.

Vooralsnog zijn de besmettingen niet van invloed op de reguliere zorg, verklaart het IJsselland ziekenhuis.