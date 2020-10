Podcast Amateurvoetbal: zijn de coronaregels langs de amateurvelden zinloos?

Presentator Dennis Kranenburg ontvangt Richard en Michel Feenstra van Voetbal Rotterdam en vv Spijkenisse-trainer Marco van Rijn in de tweede aflevering van onze nieuwe podcast over het amateurvoetbal in de regio!

Daarin worden onder meer de nieuwe coronamaatregelen langs de amateurvelden besproken. Zijn ze zinloos of moeten we ons er gewoon aan houden? De mannen gaan er uitgebreid over in discussie.

Verder maken we natuurlijk een uitgebreid rondje langs de velden van zaterdag. Zo pakten ASWH en Excelsior Maassluis in de tweede divisie geen punten, en ging ook SteDoCo in de derde divisie onderuit.

Beluister de podcast hier:



