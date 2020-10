Bizarre tweede helft brengt Sparta absurde comeback tegen AZ (4-4)

Sven Mijnans (Sparta) over zijn gelijkmaker tegen AZ: 'Ik dacht gewoon alles of niets'

Na een kleine tien minuten spelen kwam Sparta al op achterstand, door een rake kopbal in de korte hoek van Zakaria Aboukhlal. Het was het begin van de Rotterdamse ellende in de eerste helft, met vijf minuten later meteen de 0-2 van Dani de Wit. Na nog geen twintig minuten spelen stond het al 0-3, nadat Aboukhlal door de benen van Sparta-doelman Van Leer zijn tweede van de middag binnenschoof.

Na ruim een halfuur spelen werd het nog erger voor de ploeg van trainer Henk Fraser. Dani de Wit scoorde opnieuw. Dat betekende een ruststand van 0-4, die nog veel hoger uit had kunnen vallen. AZ raakte, naast de vier treffers, ook nog eens drie keer de lat, onder meer uit een gemiste strafschop van Teun Koopmeiners.

Absurde tweede helft

De tweede helft toonde een compleet ander beeld dan de eerste. Abdou Harroui schoot via een indirecte vrije trap op vijf meter van het AZ-doel de 1-4 en eerste Spartaanse treffer van dit seizoen binnen. Het was het startsein van een knotsgek laatste halfuur op Het Kasteel.

Zeven minuten na de 1-4 werd het 2-4, via een afstandsschot van Dirk Abels. AZ-doelman Marco Bizot zag er daarbij niet goed uit. Dat zag hij ruim twintig minuten later al helemaal niet, toen hij net als vorig seizoen met rood mocht vertrekken. Uit de daaropvolgende strafschop schoot Lennart Thy de 3-4 binnen.

De 20-jarige Sven Mijnans maakte de Rotterdamse comeback uiteindelijk compleet, door van buiten de zestien in de laatste minuut van de officiele speeltijd de gelijkmaker binnen te schieten.

Sparta-AZ 4-4 (0-4)

Scoreverloop:

9' Zakaria Aboukhlal 0-1

14' Dani de Wit 0-2

19' Zakaria Aboukhlal 0-3

33' Dani de Wit 0-4

57' Abdou Harroui 1-4

64' Dirk Abels 2-4

88' Lennart Thy 3-4

90' Sven Mijnans 4-4

Opstelling Sparta: Van Leer; Fortes (46' Abels), Heylen, Vriends, Pinto; Smeets (46' Mijnans), Harroui, D. Duarte (74' Meijers), Auassar (80' Laros Duarte); Emegha, Thy.