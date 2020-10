Sparta heeft nieuwe spits binnen: Mario Engels komt over uit Duitsland

Sparta heeft een nieuws spits vastgelegd. Mario Engels komt over van het Duitse SV Sandhausen, bevestigt Henk van Stee tegenover Fox Sports. Sparta neemt Engels 'voor een klein bedrag' over.

Eerder deze week raakte de Kasteelclub Mohamed Rayhi kwijt, die vertrok naar Al Batin uit Saoedi-Arabië.

De 26-jarige Engels speelde vorig seizoen 24 wedstrijden in de Tweede Bundesliga en kwam daarin drie keer tot scoren. Voordat hij naar Duitsland verhuisde maakte hij indruk bij Roda JC. In 33 wedstrijden kwam Engels in de Keuken Kampioen Divisie 24 keer tot scoren. In het KNVB Beker-toernooi scoorde Engels nog eenmaal in drie wedstrijden.

PEC-spits Mike van Duinen stond ook op het lijstje van Sparta, maar dat is nu van de baan.