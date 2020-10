Feyenoord koploper na goede tweede helft bij Willem II: 1-4

Feyenoord heeft zondagmiddag Willem II in Tilburg met 1-4 verslagen. De Rotterdammers begonnen niet goed en kwamen in het eerste kwartier nog op achterstand door een doelpunt van Vangelis Pavlidis. Na 22 minuten maakte linksback Ridgeciano Haps gelijk. In de tweede helft scoorden Bryan Linssen en Steven Berghuis (tweemaal) namens Feyenoord.

De ploeg van trainer Dick Advocaat was in het eerste kwartier niet scherp. Willem II had het betere van het spel en kon dat ook omzetten in een doelpunt. Een hoekschop van de Tilburgers vloog er in de dertiende minuut in. Pavlidis kon van heel dichtbij binnen tikken. De Feyenoord-verdediging zag er bij die goal niet goed uit.

De Rotterdammers herstelden zich wel snel. Een soepel lopende aanval zorgde voor de gelijkmaker. João Carlos Teixeira gaf de bal in het strafschopgebied aan de doorgekomen Ridgeciano Haps. Hij tikte binnen: 1-1. Dat was ook de stand waarmee de ploegen gingen rusten.

Na rust nam Feyenoord snel afstand van de Tilburgers. Bryan Linssen kreeg in het strafschopgebied via de kluts de bal voor zijn voeten en maakte zijn eerste competitiegoal: 1-2. Na wederom een goede aanval werd het even later zelfs 1-3. Berghuis schoof de bal met zijn linker in de rechterhoek. De 1-4 kwam ook op de naam van Berghuis. Na een fout van Willem II-doelman Robbin Ruiter lepelde hij de bal over alles en iedereen heen.

Door de overwinning op Willem II is Feyenoord in ieder geval voor een paar uur de koploper van Nederland.

Willem II-Feyenoord 1-4 (1-1)

Scoreverloop:

13' 1-0 Vangelis Pavlidis

22' 1-1 Ridgeciano Haps

48' 1-2 Bryan Linssen

56' 1-3 Steven Berghuis

77' 1-4 Steven Berghuis

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Spajic, Senesi, Haps; Fer, Toornstra, Diemers (81' Narsingh); Berghuis, Teixeira (79' Kökcü), Linssen (81' Bozeník)