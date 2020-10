Zaalsporten: Sliedrecht Sport pakt Supercup

De volleybaldames van Sliedrecht Sport hebben de Supercup gewonnen. De ploeg van coach Vera Koenen was zondag in de finale met 3-1 te sterk voor Eurosped.

Een dag eerder versloeg Sliedrecht Sport in de halve finale al VC Sneek overtuigend met 3-0. Het is alweer de vierde Supercup zege op rij voor de Sliedrechters en de vijfde in totaal in de clubhistorie.

Dit jaar was - door het afbreken van de competitie in het voorjaar vanwege corona - gekozen voor een andere opzet van de Supercup met een Final Four. Bij de heren moest Sliedrecht Sport zich vrijdag vanwege enkele coronagevallen terugtrekken.

De dames maakten het gemis van het herenteam dit weekend ruimschoots goed door in de Van der Knaaphal in Ede de eerste prijs van het seizoen te pakken.

Geen publiek

Dat gebeurde zonder publiek. Eurosped won zondag nog wel de eerste set, door een ruime marge van Sliedrecht Sport weg te werken, maar moest de daaropvolgende sets aan de favoriet laten (24-26, 25-17, 25-21 en 25-18).

"Het was anders dan anders", aldus Koenen na de winst zondag. "Een Supercup wil je voor publiek spelen. Nu sta je in een lege hal, dat maakt alles anders. Normaal ga je dit vieren, ga je de kantine in of met z'n allen ergens eten, maar dat is nu allemaal niet aan de orde. Het is voorzichtigheid troef. Je ziet het aan onze heren, ze konden dit weekend gewoon niet spelen."

Ana Rekar, speelster van Sliedrecht Sport, miste het publiek ook enorm. "Heel erg, ik vind het echt heel jammer. Ik vond het wel fijn dat er muziek tussen de rally's door was, dan heb je nog een beetje sfeer. Maar het klappen en juichen, en meedoen in rally's, mis je heel erg. Super jammer, maar het kan niet anders. Gezondheid gaat boven alles. Ik ben al lang blij dat we kunnen spelen."

Europa Cup

Sliedrecht Sport gaat dit seizoen voor alle hoofdprijzen. De eerste is binnen, de beker en competitie zijn de volgende doelen. Koenen: "En de Europa Cup vinden we heel belangrijk, een ronde verder gaan dan normaal. Vooralsnog gaan we in Europa in, naar Las Palmas. Maar dat is pas in november, de vraag is hoe de situatie dan is."