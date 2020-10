Rotterdamse moskeeën mogelijk komende weken tijdens vrijdaggebed dicht

De Essalam Moskee in Rotterdam Feijenoord is een van de 32 moskeeën die is aangesloten bij SPIOR

Maandagavond moet een besluit over de mogelijke sluiting vallen. Dat zou betekenen dat 32 van de 38 moskeeën in Rotterdam op vrijdag dichtgaan. Het gaat om alle moskeeën die onder SPIOR vallen.

Bouhimj laat weten dat het overleg van zondag op eigen initiatief is, maar hij zou wel graag zien dat Ahmed Aboutaleb, als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, een oproep doet. In Amsterdam deed burgemeester Femke Halsema vrijdag een oproep om niet meer dan 30 personen binnen te laten. Daar gaan nu enkele moskeeën dicht tijdens het vrijdaggebed.

"Wij willen alles doen om het aantal besmettingen binnen onze moskeeën te beperken", vervolgt Bouhimj. "We hopen andere moskeeën hiermee aan te moedigen om mee te doen. Een oproep van de burgemeester zou daarbij helpen."

Ouderen blijven thuis

Zoals het er nu naar uitziet, gaan de gebedshuizen tijdens het vrijdaggebed dicht, maar blijven ze de rest van de week wel open. "Wij adviseren ouderen in het algemeen om thuis te blijven, ook op dagen dat hier minder dan dertig mensen zijn." Volgens Bouhimj zijn er op andere dagen dan vrijdag niet meer dan dertig personen tegelijkertijd in de moskee te vinden.

Bouhimj laat weten dat in twee of drie moskeeën die onder SPIOR vallen, eerder al sprake is geweest van coronabesmettingen. "Dat is gelukkig in beperkte mate. Als blijkt dat iemand besmet is, volgen wij de adviezen op van de GGD en gaan die mensen en hun contacten in quarantaine."