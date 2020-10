Advocaat over spel Feyenoord tegen Willem II: 'Tweede helft een lust voor het oog'

"Als je zo volwassen en dominant kan spelen zoals wij in de tweede helft, dat is een lust voor het oog", vertelt Feyenoord-trainer Dick Advocaat over de 4-1 overwinning van zijn ploeg in Tilburg. "Willem II had hier lang niet verloren maar vandaag heb ik ze niet gezien. Dat is ook de verdienste van Feyenoord."

Na een 1-1 ruststand trok Feyenoord het duel met Willem II in de tweede helft naar zich toe, via treffers van Steven Berghuis (twee keer) en Bryan Linssen.

"Willem II, met al hun snelheid en individuele vaardigheden die ze normaal hebben... vandaag heb ik het niet gezien. Ik denk dat dat vooral door de organisatie bij Feyenoord komt", benadrukt Advocaat nog maar eens.

Feyenoord begon zondag met een verrassende opstelling in Tilburg. Zo stond João Carlos Teixeira in de spits, onder meer vanwege de blessure bij eerste spits Nicolai Jørgensen. "We hebben er afgelopen week op getraind en wilden het als een verrassing brengen. Dat is redelijk goed gelukt", vertelt Advocaat daarover.

Zirkzee

Advocaat sprak in gesprek met verslaggever Dennis van Eersel ook over Joshua Zirkzee. De 19-jarige spits, die eerder in de jeugd van Feyenoord speelde, mag verhuurd worden bij Bayern München. "Onhaalbaar? Ik zou niet weten waarom, Bayern München wil dat zo'n jongen bij een grote club komt te spelen. Feyenoord is een grote club. Dus waarom niet?", vertelt Advocaat.

Maar of Feyenoord een concrete poging gaat ondernemen Zirkzee naar Rotterdam te halen? "Dat is niet mijn werk. Als het aan mij ligt zou ik er een spits bijhalen ja, maar dat heb ik nou al genoeg gezegd", besluit Advocaat.