Familiefeest met maximaal 30 gasten is niet leuk: 'Ze willen een groot feest, maar helaas'

Voor corona konden 600 mensen in de zaal feestvieren, nu is 30 het maximum.

Sinds de recente aanscherping van de coronaregels hakt het er flink in bij de horeca. Niet meer dan 30 personen in de zaak is ook voor verhuurders van zalen een drama. Met name bruiloften, die al zijn geboekt, komen in de knel.

"In oktober hebben we veel feesten gepland staan", zegt Hassan el Kassrioui, eigenaar van Diamond Plaza, een zalencentrum in Rotterdam-Zuid. "Het zijn met name bruiloften die al meerdere keren verschoven zijn, die van andere zalen hiernaartoe zijn gekomen, bruidsparen die al meerder keren hun feest hebben verzet.

Paniek

Vóór corona konden 600 mensen in de grote zaal feestvieren, nu is dertig het maximum. "Het ziet er enorm armzalig uit", zegt Hassan. Dat bruiloften slecht met dertig gasten gevierd mogen worden, brengt nogal wat te weeg bij de aanstaande huwelijksparen. "Ze hadden allemaal gedacht in oktober een feest te kunnen geven, nu zijn ze in paniek geraakt. Sommigen zeggen: ik moet toch verder met m'n leven. Dan besluiten ze toch het feest door te laten met 30 personen. Anderen willen annuleren of wachten tot volgend jaar."

Duizend man

In de grote zaal van Diamond Plaza dit keer geen bruiloft maar een handvraging; normaal gesproken vindt deze kleine ceremonie thuis plaats, maar daar mag je maar drie gasten ontvangen. De ouders van de bruid hopen wel op een groot bruiloftsfeest met heel veel mensen. "Wij houden van grote feesten”, zegt Süleyman Usta, de vader van de bruid. "Vijfhonderd of duizend man: gewoon alle families, gezinsleden en vrienden."

"Wat mijn dochter wil? Nou niet dit", zegt Hamiye Usta, de moeder van de bruid, kijkend naar de grote zaal waar dertig mensen aan tafels verspreid over de ruimte zitten. "Mijn dochter wil geen kleine zaal met weinig mensen. Ze willen een groot feest, maar helaas."

Maatwerk

Zaalverhuurder Hassan hoopt op versoepeling van de maatregelen en zien het liefst maatwerk in de coronaregels. "Net als bij de vorige maatregelen: kijk naar de vierkante meters. Dat werkt voor iedereen. Ahoy kan ermee uit de voeten, maar ook een klein zaaltje in de wijk. Dus kijk naar de oppervlakte en dan weetje hoeveel mensen je er kwijt kunt. En handhaaf dat ook."