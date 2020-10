Fraser na knotsgekke Sparta-AZ (4-4): 'Wij kunnen echt wel aardig voetballen en veerkracht tonen'

"Wij kunnen echt wel aardig voetballen en veerkracht tonen", vertelt Sparta-trainer Henk Fraser na afloop van het absurde thuisduel met AZ (4-4). "Voor mij is duidelijk dat we hier vandaan verder gaan."

Sparta leek zondag een pijnlijke middag tegemoet te gaan, bij een 0-4 ruststand op Het Kasteel. De ploeg van Fraser vocht zich in de tweede helft op miraculeuze wijze toch nog naar een punt.

"Soms zijn er wedstrijden waarin je de schade moet beperken en moet hopen op aansluitingstreffers", vervolgt Fraser. "Van daaruit weet je het nooit. Maar als ik heel eerlijk moet zijn: het had na de eerste helft makkelijk 0-5, 0-6 of 0-7 kunnen staan. Wat dat betreft kom je goed weg. Maar na rust moet ik mijn spelers een compliment maken, ook als je de voorgaande wedstrijden meeneemt en hoe weer allerlei mensen een oordeel hebben over de eerste drie wedstrijden. Daar moeten ze toch tegen vechten."

'We kunnen het goede ploegen moeilijk maken'

"Je beseft bij 1-4 dat AZ het vermogen heeft om eventuele ruimtes uit te spelen, maar met de druk die wij konden uitoefenen in de tweede helft werd het voor hen moeilijk. Dan heb je ook geluk nodig. De 2-4 en de 3-4 gaven het gevoel dat er meer in zat. Fysiek zijn we goed in orde, we gingen tot het einde door, zelfs nog voor de 5-4. Nu moeten we wel overtuigd zijn dat we het ook goede ploegen moeilijk kunnen maken", besluit Fraser.

Bekijk boven dit bericht het volledige interview van verslaggever Sinclair Bischop met Sparta-trainer Henk Fraser.