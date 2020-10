Designer Jan des Bouvries (78) - de man van de strakke witte meubels - overleden

In zijn woonplaats Naarden is zondagochtend interieurontwerper Jan des Bouvrie overleden. In onze regio tekende hij onder meer voor het interieur van de Euromast.

Jan des Bouvrie was onder meer bekend vanwege zijn strakke en symmetrische meubels waarin de kleur wit overheerst. Toen in 2004 het interieur van de Euromast grondig werd verbouwd, kwamen in het restaurant witte stoelen, banken en tafels van Des Bouvrie te staan.

Schiedam

Hij was ook een tijd actief in de Schiedamse binnenstad. In 1998 kocht hij de Korenbeurs. Daar vestigde hij een dependance van zijn designcentrum Het Arsenaal in Naarden. Dat werd echter vanwege een gebrek aan klandizie geen succes. In 2008 vertrok hij uit Schiedam.

De NOS meldt dat Jan des Bouvrie stierf in de armen van zijn vrouw en in het bijzijn van zijn kinderen. Hij had prostaatkanker. Des Bouvrie was 78 jaar.