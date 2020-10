Ammoniumnitraat dat Beiroet verwoestte doet stof opwaaien in Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad maakt zich zorgen over schepen die met grote hoeveelheden ammoniumnitraat naar de haven komen. Dat meldt Nieuwsuur. Havenmeester René de Vries geeft in hetzelfde tv-programma aan dat er geen reden is om de regels aan te passen.

Ammoniumnitraat is de stof die de gigantische explosie veroorzaakte in de haven van Beiroet. Dat was in augustus, en toen lag er ook in de haven van Rotterdam een schip met deze gevaarlijke stof. Dat schip had 7000 ton ammoniumnitraat aan boord. In Beiroet ging het om 2700 ton.

Ammoniumnitraat is in de basis geen explosieve stof, zegt hoogleraar veiligheid en gevaarlijke stoffen Genserik Reniers tegen Nieuwsuur. "Maar het kan alsnog exploderen ten gevolge van een extern effect, zoals een brand op of naast het schip."

Eerder meldde het Havenbedrijf Rotterdam dat het vrachtschip Ditlef Reefer, waarop het ammoniumnitraat werd vervoerd, volledig aan de regels voldeed. Maar tien procent van de schepen die de haven binnenkomen wordt gecontroleerd. De Ditlev Reefer was er daar een van.

Ook staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) zegt in een beantwoording op Kamervragen dat de stof op dit schip geen explosieve eigenschappen had.

Klokkenluider

Toch geven meerdere mensen aan het onverantwoord te vinden om een schip met deze stof aan boord in de haven te laten liggen. Zo trok Zuid-Hollands Statenlid Robert Klumpes (GroenLinks) aan de bel toen hij eind augustus via een klokkenluider hoorde van het schip.

Hij stapte naar de gemeenteraad, de Tweede Kamer en de Provinciale Staten. "Een schip met zo'n lading moet je niet willen. Als zo'n schip in Rotterdam ontploft, overtreft het beelden van het bombardement in 1940."

En ook Reniers en Ad van Riel, directeur van explosieven educatiecentrum REASeuro, hebben hun twijfels. Van Riel ziet de stof vooral als gevaar als het in handen komt van bijvoorbeeld terroristen.

Voor het transport van ammoniumnitraat is internationale regelgeving en geldt de Havenverordering. Hierin wordt bepaald welke stoffen als gevaarlijk worden beschouwd door de haven van Rotterdam. Deze schepen krijgen een speciale ligplaats.

Actie ondernemen

Statenlid Klumpes vindt dat de gemeenteraad snel actie moet ondernemen. "Zo'n explosie kan de stad plat exploderen. Waarom zouden we zoveel risico lopen?"

Ondanks de tegengeluiden ziet havenmeester René de Vries geen reden om de regels aan te passen. De controle en veiligheidsvoorschriften zouden streng genoeg zijn en is het daarom niet nodig deze aan te scherpen. "Ammoniumnitraat mag niet bij brandstof worden opgeslagen in vrachtschepen en het ruim moet geopend kunnen worden."

De gemeente Rotterdam is het volgens Nieuwsuur met hem en de huidige regels eens. Maar een meerderheid van de gemeenteraad maakt zich zorgen over de kwestie. Maandag vraagt Leefbaar Rotterdam een debat aan.