Het weer van vandaag: kans op onweer

Vandaag is het tamelijk bewolkt en de regen trekt vanochtend snel naar het noordoosten weg. In de loop van de dag gaan er buien vallen met kans op onweer. Het wordt een graad of 15 en er staat een matige en aan zee (vrij) krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht trekken buien over de regio. Bij een matige en aan zee krachtige zuidwestenwind koelt het af naar 12 graden.