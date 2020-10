Maria (74) verloor haar hele gezin en schreef een boek erover: 'Ik kan het leven nu weer omarmen'

Het is precies veertig jaar geleden dat op de Oude Maas tussen Dordrecht en Zwijndrecht een groot ongeluk plaatsvond. Een olietanker knalde op een veerpontje, waarbij zeven mensen om het leven kwamen. De inmiddels 74-jarige Maria van Rijsewijk verloor daarbij haar echtgenoot en zoon, en heeft nu 40 jaar na dato een boek geschreven over dit meervoudig verlies.

In het boek getiteld 'De Echo van het Water' spreekt Maria ook over het verlies van haar andere zoon, die in 2007 vrijwillig uit het leven stapte. Daarmee had de inmiddels in Zutphen woonachtige Maria haar hele gezin verloren. "In die tijd was ik op zoek naar hulp en boeken die mij hiermee konden helpen. Toen kwam ik erachter dat er eigenlijk niks was wat me kon leren hiermee om te gaan."

Oude Maas

We spreken Maria aan de Oude Maas, een plek die ze al ruim twintig jaar niet meer heeft bezocht. "Ik ben vele jaren geleden naar Zutphen verhuisd, dus ik had hier niet zoveel meer te zoeken", legt ze uit, terwijl er een pontje op de achtergrond arriveert. "Dat voelt wel een beetje gek", verwijst ze naar het pontje. "Ook al is het nu een heel ander en nieuw pontje. Maar het voelt niet vervelend, ik verwonder mij er meer over."

Tegelijkertijd geeft Maria aan dat het lang heeft geduurd voordat ze alles een plek heeft kunnen geven. Want ga er maar aan staan: eerst je echtgenoot en zoon verliezen, om jaren later als alleenstaande moeder ook je andere zoon te verliezen. "En pas na het overlijden van mijn andere zoon, Michiel, begon ik pas echt met het rouwproces. Daarvoor kon ik nog niet echt rouwen, dat besefte ik achteraf pas. Omdat mijn andere zoon het ook moeilijk had met dit verlies en dit nooit heeft kunnen verwerken."

Echo van het Water

Jaren later besloot Maria dat zij alles op papier wilde zetten, om ook mensen bij te staan die zelf hulp zoeken bij meervoudig verlies. "Maar dit kan ook handvatten bieden voor hulpverleners, want in die tijd kon ik niet de juiste hulp vinden om het te verwerken", vervolgt Maria, die uiteindelijk met hulp van een uitgeverij tot het boek kwam.

En het thema van het water staat daarin centraal. Want jarenlang had Maria een grote angst voor het water, als gevolg van het verlies van haar gezin. "Bij alles was het water erbij betrokken, dus ik durfde nooit met mijn hoofd onderwater. Tot ik jaren geleden besloot om een les snorkelen te nemen. Daarmee overwon ik die angst en daarna voelde ik mij echt bevrijd."

Bekijk hierboven de video waarin Maria praat over haar verhaal en haar boek 'De Echo van Het Water'