Sluiting moskeeën Rotterdam komt dichterbij: 'Proberen met alle macht besmettingen te voorkomen'

Al sinds zondagmiddag wordt er door de Rotterdamse moskeeën overlegd over sluiting, vertelt Bouimj op Radio Rijnmond. Volgens de directeur zijn er nog nauwelijks gevallen van coronabesmettingen in moskeeën, maar hij wil het zekere voor het onzekere nemen: "We willen alles uitsluiten, elke besmetting is er één te veel."



Daarom proberen ze ook moskeegangers te blijven informeren. "We willen een rol spelen in de communicatie naar huis toe. De meeste besmettingen vinden thuis plaats. Bij feestjes, onverwachts bezoek, trouwfeesten met meer dan het toegestane aantal gasten... Wij proberen dag en nacht daar met mensen over in gesprek te gaan, zodat het uiteindelijk bij iedereen terecht komt. We proberen de onbereikbaren te bereiken."

Zorgelijk

Sommige moskeeën zijn pas drie weken open, terwijl sluiting nu alweer dreigt. "De moskeeën zijn op dit moment allemaal zeer goed beveiligd als het gaat om corona. We zijn erg strikt in het naleven van de regels." Maar risico willen ze niet nemen. "We proberen hier in Rotterdam met alle macht te voorkomen dat er meer besmettingen komen. Het is zorgelijk."

"We doen een oproep aan iedereen om het virus serieus te nemen", vertelt Bouimj. Een sluiting van de moskeeën is een moeilijke beslissing, maar volgens hem wel de juiste. "Het is een beslissing waar veel zorgvuldigheid bij is geboden, daarom nemen we er ook twee dagen voor, maar het is wel verstandig."

Een alternatief voor het vrijdaggebed is er alleen nog niet. "In de zomer kon je naar buiten gaan om te bidden, maar dat is nu uitgesloten."

De sluiting volgt op het besluit van Amsterdamse moskeeën, die vorige week besloten het heft in eigen handen te nemen en tijdelijk de deuren voor het vrijdaggebed te sluiten. Dat heeft te maken met het oplopende aantal besmettingen in de hoofdstad.