Inzamelingsactie voor 17-jarig slachtoffer fatale steekpartij Rozenburg

"Ik heb zelf kinderen en kan me niet voorstellen hoe dit zou moeten voelen", schrijft de organisator van de actie. "Rozenburg is in rouw."



Zonder papa

"Met deze actie zou ik een bedrag willen doneren voor zijn ongeboren dochter", gaat de buurtbewoner verder, "een lief klein meisje, dat niet heeft gevraagd om op te groeien zonder papa. En zeker voor haar mama, die nu zonder haar geliefde en de vader van haar kindje door moet. Pas twintig weken zwanger, mijn hart gaat zeker uit naar deze meid."

Met het tweede deel van het bedrag wil de buurtbewoner een herdenkingsplaats realiseren voor de familie van het slachtoffer. "In het bijzonder zijn vader en vrienden, die in diepe rouw zijn op de plek waar dit zinloze geweld heeft plaatsgevonden."



Verdriet

Vrienden van de jongen zijn al sinds de steekpartij op de parkeerplaats te vinden waar de jongen om het leven is gekomen. Op de bewuste plek ligt een zee van bloemen, die nog steeds in omvang toeneemt. Volgens een andere buurtbewoner wordt er door de buurt eten en drinken verzorgd voor de rouwende jongeren.

"Ik als ouder voel heel erg mee met familie en vrienden. Het verdriet is goed te voelen in Rozenburg", besluit de buurtbewoner. Het beoogde bedrag is 8 duizend euro, er is inmiddels 2500 euro gedoneerd.



Vrijdag heeft de politie een 18-jarige man aangehouden, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de steekpartij. Zaterdag werd de auto gevonden waar de verdachte in heeft gezeten.