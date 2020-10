Man slaat ruit in van dansschool Viruswaarheid-voorman Willem Engel

De politie heeft zondagmiddag een 39-jarige man uit Hellevoetsluis aangehouden. Hij had een ruit ingeslagen van de dansschool van Willem Engel in Rotterdam-Overschie.

Willem Engel is de voorman van de groep Viruswaarheid, voorheen Viruswaanzin, en roept op tot verzet tegen de coronamaatregelen. Volgens de dansleraar is het coronavirus niet zo gevaarlijk en zijn de maatregelen een onterechte beperking van de vrijheid van het volk. Afgelopen weekend riep hij op te gaan demonstreren bij scholen waar mondkapjes gedragen moeten worden.

De man zou Engel hebben opgewacht en sloeg de ruit in om te proberen naar binnen te gaan. Engel suggereert zelf een verband tussen het incident en de kritiek die hij krijgt op zijn oproepen tot verzet en de gevolgen daarvan. "Het zou mij niet verbazen als de door media verspreide angst en haat mensen in verwarring breng", zegt hij.

De verdachte is in de loop van de dag vrijgelaten en moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden, zegt de politie.