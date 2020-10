Justitie eist cel en tbs voor moord op drinkmaatje in Rotterdam

Justitie heeft acht jaar cel en tbs geëist voor het doodsteken van een man in de Cliostraat in Rotterdam. Een 52-jarige vrouw heeft bekend. Beiden waren buren en drinkmaatjes van elkaar.

De vrouw zegt dat zij een ruzie met de 73-jarige buurman wilde uitpraten en niet de bedoeling had hem te doden. Maar justitie wijst erop dat zij op de fatale dag in maart vier keer heeft aangekondigd dat zij hem een mes in de keel zou steken. Dat was tegen een hulpverlener en tegen de politie.

Angele S. heeft borderline en is al lange tijd alcoholist. Ze heeft in het verleden meerdere zelfmoordpogingen gedaan. Ze had veel ruzie met haar buurma, maar het duo trok ook samen op om te drinken.

De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.