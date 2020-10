Actiegroep mag niet landen op Lesbos: 'We verlaten het vliegtuig niet voor we op Lesbos zijn'

De actiegroep 'We Gaan Ze Halen', die vanmorgen met een leeg vliegtuig vanaf Rotterdam The Hague Airport is vertrokken, mag niet landen op Lesbos. Eerder verkregen toestemming werd een halfuur voor landing ingetrokken.

In een verklaring laat de actiegroep weten dat het te maken zou hebben met veiligheidsredenen. De groep heeft 'strikte orders' om uit te wijken naar de luchthaven van Athene. De actiegroep zegt het vliegtuig niet te verlaten voordat ze op Lesbos mogen landen.

Makkelijker gezegd dan gedaan

Maandagmorgen vertrok een leeg vliegtuig rond 9:00 uur vanaf Rotterdam The Hague Airport. Als alles verloopt volgens plan, keert het vliegtuig woensdag terug. Vol, welteverstaan. De stichting 'We Gaan Ze Halen' hoopt 189 vluchtelingen op te halen.

"De Boeing 737 staat al klaar", zag verslaggever Dennis Kranenburg maandagmorgen op het vliegveld. Voor de deur van het vliegveld waren toen al mensen met vlaggen en spandoeken te zien.

"We gaan vluchtelingen ophalen", vertelt actievoerder Johannes van de Akker enthousiast. "Dat is overigens makkelijker gezegd dan gedaan."



Op het Griekse Lesbos is vorige maand het vluchtelingenkamp Moria afgebrand. Daardoor werden duizenden mensen dakloos. Inmiddels wordt er een nieuw vluchtelingenkamp gebouwd, maar daar is de stichting niet over te spreken. "Dat wordt net zo ellendig als het eerste kamp, daar kunnen ze niet blijven. Ze moeten geëvacueerd worden." De stichting geeft daarvoor alvast het goede voorbeeld. "Wij sturen het eerste vliegtuig, om te laten zien hoe het kan."

Hoopvol

Rikko Voorberg is hoopvol dat er ook daadwerkelijk een vol vliegtuig terug zal komen. "Wij hadden ook nooit gedacht dat we met deze groep gewone burgers in anderhalve week tijd genoeg geld konden inzamelen om een vliegtuig te charteren. Alles kan blijkbaar! We zijn ongelooflijk hoopvol."

Eenmaal daar aangekomen gooien ze de oranje loper uit en wachten ze af tot woensdag voor ze weer terugvliegen, hopelijk mét 189 vluchtelingen. "Dan staat het vliegtuig klaar en is het aan de politici: het vliegtuig staat naast de plek waar mensen echt kapot gaan. Dit is hun kans", vertelt Voorberg.

Spannend vindt hij het overigens wel. "Het is sowieso gek om een leeg vliegtuig te vliegen en ja.. wat er gaat er gebeuren?"



Betere deal

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol is niet erg te spreken over de actie. Ze is van mening dat de actiegroep bestaande gesprekken doorkruist. "Dat is precies de bedoeling geweest", zegt Van de Akker. "De gesprekken gaan over het opnemen van honderd vluchtelingen, dat is een slechte deal. Wij willen dat die van tafel gaat en er een betere deal komt."

"Een slaapzak aan iemand geven, terwijl diegene vraagt om vrijheid. Dat is niet het antwoord op de vraag die ze daar stelden", vindt Voorberg. "Ze willen een menselijke plek voor een asielprocedure. Het is daar een gevangenis, zeggen ze. 'We horen hier niet'."