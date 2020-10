Longarts Erasmus MC verbaast zich over medicijncocktail en autoritje Donald Trump

Met verbazing hoorde longarts van het Erasmus MC Leon van den Toorn welke combinatie aan medicijnen de Amerikaanse president Donald Trump heeft gekregen. Trump is besmet met het coronavirus en kreeg naast de gebruikelijke middelen ook veel medicijnen waarvan de werking niet is bewezen. "Je kunt niet zeggen: baat het niet dan schaadt het niet."

Van den Toorn is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose en legt uit welke medicijnen nu tegen het coronavirus worden toegediend. "Bijna alle mensen die wat zieker zijn, krijgen momenteel in de meeste ziekenhuizen de combinatie dexamethason en remdesivir."

Cocktail

Trump kreeg ook die medicijnen, maar nog meer. "Dat hadden we wel een beetje verwacht, dat hij een cocktail zou krijgen van alle medicijnen waar ook maar een heel klein beetje onderbouwing voor was. Dat doen we hier in Nederland niet, we proberen ons te houden aan wetenschappelijk bewijs. Dat zijn vooral die twee genoemde middelen."

Het is inmiddels ook gebruikelijk om bloedverdunners te geven. "We hebben in de eerste golf gezien dat patiënten longembolie krijgen of andere problemen met hun bloedvaten, of zelfs hartproblemen. We hopen dat we met bloedverdunners ook een deel van die problemen kunnen voorkomen."

Geen enkel bewijs

Donald Trump kreeg daarnaast ook aspirine. "Een ontstekingsremmend middel dat voor heel veel aandoeningen wordt ingezet, maar er is geen enkel bewijs dat dat voor Covid-19 werkt", vertelt de longarts. "Daarnaast kreeg hij melatonine, een soort slaapmiddel - ook geen enkel bewijs dat dat werkt. En een vitaminecocktail, ook geen enkel bewijs. Voor heel veel medicijnen die hij kreeg is geen enkel wetenschappelijk bewijs. En je kunt ook niet zeggen: baat het niet dan schaadt het niet. Soms blijkt na onderzoek dat sommige medicijnen een schadelijk effect hebben opgeleverd."

Ook de autorit die Trump langs aanhangers rond het ziekenhuis maakte, wekte verbazing bij de arts. "Dat heeft terecht kritiek opgeleverd. Mensen die het virus hebben gehad en net weer herstellende zijn, moeten vooral niet dichtbij andere mensen gaan zitten. Ik zou zeggen: hij moet op zijn kamer blijven tot hij uitgeziekt is."

De president is volgens zijn artsen goed aan de beterende hand, maar hij is er nog niet, waarschuwt Van der Toorn. "We weten dat na zeven tot tien dagen na de start van de symptomen mensen opeens weer achteruit kunnen gaan. Dus om nu te juichen van: hij is er overheen, dat is nog te vroeg."