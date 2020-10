FC Rijnmond Podcast: 'Feyenoord is koploper, maar laten we niet over de Coolsingel praten'

Vrijdag was de teneur in De Kuip behoorlijk chagrijnig en nog geen 72 uur later is de stemming volledig omgedraaid. "Je ziet het: onder andere door toeval vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Uros Spajic was een grote verrassing. Joao Texeira speelde echt heel goed. Maar laten we alsjeblieft nog niet over de Coolsingel praten", zijn de heren eensgezind.

Transfermarkt

Ook gaat het over het naderende sluiten van de transfermarkt. Een aantal heren denkt dat Abdou Harroui toch naar FC Groningen vertrekt en is bovendien van mening dat Steven Berghuis het moreel niet kan maken om nu nog te vertrekken bij Feyenoord. "Ga dan over 2,5 maand als de transfermarkt weer open gaat. Maar het is wel raar dat er blijkbaar zo weinig interesse in misschien wel de beste speler van de eredivisie. Of is hij niet zo goed als wij denken?"

Sparta-AZ was een wedstrijd met twee gezichten. Met dank aan de jonge Sven Mijnans en de blunderende Marco Bizot. "Hij hielp Sparta in het zadel en over het dode punt qua scoren heen. Zoals Lennart Thy die strafschop binnen schoot...dat moet hem wel vertrouwen geven. En doordat Sparta Mario Engels boven Mike van Duinen verkiest, wordt Sparta in elk geval geen ADO 2 gelukkig."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Wil je reageren op deze podcast? Mail naar sport@rijnmond.nl