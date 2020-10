Stille tocht voor 17-jarig slachtoffer dodelijke steekpartij Rozenburg

Vrijdagavond is er een stille tocht voor het 17-jarige slachtoffer van de fatale steekpartij van vorige week woensdag in Rozenburg. De tocht wordt georganiseerd door buurtbewoners. Hij begint om 19:00 uur bij de stadswinkel en eindigt op de plek waar de jongen omkwam.

Het slachtoffer overleed woensdagavond op de parkeerplaats aan de Langeplaat. Even daarvoor vond de steekpartij plaats. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren en zelfs op straat te opereren. Maar dat was tevergeefs.



"Iedereen is welkom om mee te lopen.", zegt buurtbewoner Cindy over de stille tocht. "Ook gaan we extra mondkapjes regelen".



Inzamelingsactie

Een buurtbewoner uit Rozenburg is intussen een inzamelingsactie gestart. Het geld is bestemd voor een herdenkingsplaats en het ongeboren kind van de jongen.