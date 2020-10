Luxor Theater Rotterdam ontslaat een derde van personeel

Oorzaak is de coronacrisis. Daardoor kunnen momenteel maar maximaal vierhonderd bezoekers terecht in het Nieuwe Luxor, dat eigenlijk plaats biedt aan 1500 mensen. Ook in het Oude Luxor is momenteel maar plek voor vierhonderd man, in plaats van negenhonderd. Het theater acht volledige openstelling van beide theaters op korte termijn niet realistisch.

Sinds de uitbraak van het coronavirus worden oproepkrachten in het theater al niet meer ingezet. Met de vaste medewerkers die nu moeten vertrekken, wordt individueel gekeken naar werkbegeleiding, omscholing of ander maatwerk.

“Ik heb geen woorden voor wat ons nu overkomt. We hebben met zijn allen zo hard geknokt om dit te voorkomen", zegt directeur Marc van Kaam. "Maar het bleek gaandeweg een kansloze strijd."

"De afgelopen weken hebben alle vaste medewerkers keihard gewerkt op andere plekken in de organisatie om de kosten nog meer te drukken. We hebben steeds de hoop gehad dat de crisis van kortere duur zou zijn. Naar het zich nu laat aanzien, duurt het nog maanden voordat we weer volle zalen kunnen verwachten; los van de vraag of er dan nog genoeg voorstellingen zijn. Helaas is de enige manier om te overleven, nu reorganiseren.”