RIVM: 830 nieuwe besmettingen in de regio, 9 ziekenhuisopnames

Volgens het RIVM is de afgelopen 24 uur bij 830 mensen in de regio het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er 260 meer dan een dag eerder, toen 570 besmettingen werden vastgesteld. Op maandag vallen de cijfers vaker wat hoger uit, omdat een deel van de zaterdags- en zondagscijfers niet altijd meteen in het weekend worden verwerkt.