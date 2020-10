FC Rijnmond: "Feyenoord gaat serieus lang mee doen om het kampioenschap"

Voorafgaand aan het duel met Willem II waren er zorgen over de te kiezen tactiek van Feyenoord. Trainer Dick Advocaat zat niet op één lijn met zijn selectie, maar volgens analyticus Geert den Ouden heeft de wedstrijd tegen Willem II het gelijk van Advocaat aangetoond.

"Tegen ADO Den Haag zag je veel meer ruimte. Ook hoeveel ruimte er achter de verdediging lag met die trage jongens centraal achterin. Tegen Willem II speelde Feyenoord veel gegroepeerder. Als Feyenoord haar niveau haalt, ga je vier goals maken. Al hadden dat er zes moeten zijn."

Serieus meedoen

Chris Woerts, voormalig commercieel directeur van Feyenoord, heeft genoten van zijn voormalige werkgever. En hij ziet de sportieve toekomst met vertrouwen tegemoet. "Vorig jaar waren ze al moeilijk te verslaan. Ze krijgen weinig goals tegen en met Berghuis voorin, ga je serieus lang meedoen om het kampioenschap."

Den Ouden is het volledig met hem eens. "Ook omdat de concurrentie zwak is. PSV is matig. Ajax gisteren ook, omdat ze veel goede spelers zijn kwijt geraakt. AZ is ook niet goed. Daarom is het voor Feyenoord dit jaar makkelijker om kampioen te worden dan vorig jaar."

Feyenoord-watcher Sinclair Bischop trapt op de rem. Hij waakt voor opportunisme. "Alle clubs zitten nog in de voorbereiding. Ajax haalt vandaag Davy Klaassen. PSV haalt nieuwe spelers op het laatste moment. Vorige week spraken we nog negatief over Feyenoord op deze stoelen. Dus het is een soort dagkoers. Wedstrijden als Willem II-uit, waar Feyenoord de ruimte krijgt om te voetballen, ligt hen nu eenmaal beter dan wedstrijden tegen FC Twente en ADO Den Haag. Dat zijn ploegen die vooral willen tegenhouden."

Sfeerloze wedstrijden

Woerts bekeek dit weekend de wedstrijden vanuit zijn woning in Barendrecht. Maar genieten kon hij niet van de wedstrijden. "FOX Sports moet er meer en beter geluid onderzetten", begint de marketeer. "Gisteren hoorde je bij nog niet eens overal stadiongeluid en bij FC Groningen-Ajax werd ook nog eens een blunder begaan door een spreekkoor uit te zenden. Doe het óf goed óf niet. Het is sfeerloos. Alsof je in een fabriekshal zit te kijken. Dan zie je pas de toegevoegde waarde van supporters", spreekt Woerts.

Dinsdagavond sluit de Nederlandse transfermarkt. Woerts verwacht geen al te grote transfers. Ook niet rondom Steven Berghuis. Woerts: "Alle selecties zijn ingekrompen. In Nederland en in het buitenland. We lezen alle de succesverhalen, maar er zijn ook genoeg slechte verhalen. Kijk maar hoeveel spelers het VVCS elftal heeft. Clubs geven nu eenmaal geen euro teveel uit. Als ik nu lees dat de Ajax-directie zichzelf bonussen heeft toebedeeld, terwijl de afspraken met het Rijk waren dat dit niet zou gebeuren, kan dat helemaal niet."

De vraag is hoelang de clubs zonder de inkomsten uit de kaartverkoop kunnen. "Mark Koevermans heeft gezegd dat Feyenoord tot de winterstop zonder publiek kan spelen", zegt Woerts. "Maar het is een illusie om te denken dat dit in december voorbij is. Dan wordt het problematisch. In de eerste divisie is de nood nog hoger dan in de eredivisie. De kans bestaat dat clubs mensen uit de organisatie moeten ontslaan. Geen spelers, want je selectie inkrimpen is het slechtste wat je kan doen. Kijk naar Arsenal. Zij ontslaan vandaag hun mascotte, maar trekken wel een speler aan van tien miljoen. Zo krom kan het zijn."

Vrezen voor Sparta

Sparta beleefde een waanzinnige wedstrijd door een 4-0 achterstand tegen AZ om te buigen naar een 4-4 gelijkspel. Natuurlijk zijn er lovende woorden in FC Rijnmond, met name over middenvelder Sven Mijnans. Geert den Ouden is kritisch op zijn oude club.

"Ik hoop dat de eerste helft tegen AZ het dieptepunt was. Fraser had wel zes spelers kunnen wisselen in de rust. Er was geen beleving. Geen idee. Ook geen wil om te winnen. Het is echt aan AZ dat Sparta terug kwam. Ik hoop voor Sparta dat ze een verandering teweeg kunnen brengen, want op dit moment geloof ik niet in hen. Natuurlijk mag je verliezen van Ajax en Vitesse, maar het gaat om de manier waarop. Als dat niet verandert, gaan ze bij de onderste vier spelen."

"Als je kijkt naar zo'n Gravenberch...die is net zo fit als mijn personal trainer. Ik zie zijn voetbalkwaliteiten niet. Thy scoort dan weliswaar een strafschop, maar ook hij bracht te weinig. Als Bryan Smeets ook nog afhaakt, wordt het lastig."

Twee ton missen

Net als bij Feyenoord kan de coronacrisis ook zware gevolgen hebben voor Sparta. "De aangepaste maatregelen tegen Ajax en AZ heeft Sparta al 200.000 euro aan inkomsten gekost. Dat is serieus geld. Trek dat het hele seizoen door en het wordt schrapen voor Sparta. Ik sprak Manfred Laros (algemeen directeur Sparta, red.) vorige week. Ze hebben nog wel wat vlees op de botten, maar het moet geen jaar gaan duren. Daarom moeten we zo snel mogelijk terug naar wedstrijden met publiek. Voetbal wordt vaak als zondebok gezien, maar zo'n onderzoek van Casper van Eijck kan ook oplossingen bieden. Echt een gemiste kans van de overheid", besluit Woerts.

Bekijk hier de uitzending terug: