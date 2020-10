Betere behandelingen en extra IC-afdeling: Erasmus MC klaar voor tweede coronagolf

Op de achtste verdieping van het Medisch Centrum wordt de laatste hand gelegd aan een extra tijdelijke Intensive Care-afdeling. Die moet er mede voor zorgen dat er minder druk op de IC's ontstaat tijdens de tweede coronagolf.

Behalve die extra capaciteit moeten ook de betere behandelingen voor Covid-19-patiënten voor minder stress zorgen in het ziekenhuis, denkt Diederik Gommers, hoofd Intensive Care van het Erasmus MC. "We weten veel beter wat het virus is. Door alle maatregelen hoeven we ook niet bang te zijn dat het personeel besmet raakt."

Geen afschuwelijke IC-taferelen

Punt van zorg is wel de druk op de reguliere zorg. Gommers: "Het valt of staat met het aantal besmettingen, want die reguliere zorg moet echt doorgaan. Anders krijgen we oversterfte in bijvoorbeeld mensen met kanker en dat kán gewoon niet. Dus mensen moeten zich écht houden aan de afspraken, ondanks dat de IC's geen hele afschuwelijke beelden laten zien."

Op dit moment lijdt de reguliere zorg in het Erasmus MC nog niet onder de tweede golf Covid-19-patiënten, zegt Robin Peeters, hoofd Interne Geneeskunde. "Hier nog niet, maar er komen meer en meer signalen van andere ziekenhuizen, in deze en andere regio's, dat zij programma's moeten afschalen en dat ze patiënten moeten afzeggen."

Zuurstof via de neus

De betere behandeling van Covid-19-patiënten bestaat uit het geven van een combinatie van de virusremmer Remdesivir met de ontstekingsremmer Dexamethason, vaak aangevuld met bloedverdunners. Volgens longarts Leon van den Toorn is daarnaast duidelijk geworden dat een bepaalde manier van veel zuurstof toedienen via de neus kan voorkomen dat bij de coronapatiënt een beademingsbuis moet worden ingebracht.

Een milder ziektebeeld is het gevolg. "Als je bijvoorbeeld kijkt naar de opnameduur van patiënten, dan is die met een derde afgenomen. En als we kijken naar het aantal patiënten dat van de gewone afdeling naar de intensive care moet, is dat met ruim de helft afgenomen", zegt Robin Peeters, hoofd Interne Geneeskunde van het Erasmus MC.

Toch hameren de drie artsen erop dat Covid-19 nog steeds een ernstige ziekte is. En dat iedereen zich daarom toch vooral aan de voorzorgsmaatregelen moet houden.