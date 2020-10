Van Schiedamse wasserette naar voorzitterschap Tweede Kamer: eredoctoraat voor Khadija Arib

Khadija Arib is sinds 1998, met een onderbreking van drie maanden, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Sinds 2016 is ze ook Kamervoorzitter. Tot haar vijftiende woonde ze in Marokko. Daarna verhuisde ze met haar familie naar Rotterdam.

Ontlasting en bloed

Haar ouders werkten in Schiedam, in een wasserette waar materiaal van ziekenhuizen werd gereinigd. "De lakens zaten onder de ontlasting en het bloed", vertelde Arib vorige maand aan de Volkskrant. "Ze werkten zonder bescherming, in deze tijd zou dat niet kunnen. Ik werkte er in de vakantie, met grote machines voor strijken en stomen. Het werd zo heet dat het niet vol te houden was, je werd drijfnat van het zweet."

Arib besloot te gaan studeren en kreeg van thuis ook toestemming daarvoor. Haar ouders waren gebrand op goed onderwijs. Ze koos voor de Sociale Academie in Amsterdam en werkte later onder meer als onderzoeker op de Erasmus Universiteit.

'Streng, maar rechtvaardig'

In 1994 werd ze lid van de PvdA. "Na een paar jaar vroegen ze al: moet je geen Kamerlid worden? Ik heb nooit folders uitgedeeld, ben geen gemeenteraadslid geweest. Het was de enige keer in mijn leven dat ik ergens voor ben gevraagd. De enige keer dat het in mijn voordeel werkte om vrouw en van Marokkaanse afkomst te zijn. Nu ben ik een van de langstzittende Kamerleden, met Van der Staaij en Wilders."

Arib volgde in 2016 de zwaar bekritiseerde Kamervoorzitter Anouschka van Miltenburg op. In 2017 werd ze herkozen met 111 van de 122 stemmen. Ze wordt "streng, maar rechtvaardig" genoemd in haar rol. En ook "kundig" en "humoristisch".

Het eredoctoraat van de VU wordt op 6 november uitgereikt.