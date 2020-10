Beperkte opnamecapaciteit longafdeling Franciscus Gasthuis door besmette personeelsleden

Een aantal medewerkers van de longafdeling van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam is besmet met het coronavirus. Daardoor kunnen deze week minder mensen worden opgenomen dan normaal gesproken op die afdeling, zegt woordvoerder Sylvia van Prooyen van het ziekenhuis.

Om hoeveel medewerkers het precies gaat, maakt het ziekenhuis niet bekend. Volgens de woordvoerder hebben de medewerkers de besmettingen opgelopen in de privésfeer, maar is niet uit te sluiten dat personeelsleden elkaar hebben aangestoken.

"Je kan altijd aan het werk zijn zonder symptomen", legt ze uit. "Al het personeel werkt sinds vorige week wel continu met een chirurgisch mond-neusmasker. Dat doen we om onszelf te beschermen, maar ook om eventuele besmettingen tegen te gaan. Met eten hebben zij hun masker af en bestaat er altijd een kans dat mensen elkaar besmetten. We dringen er dan ook op aan om altijd die anderhalve meter afstand te houden."

Beperkte opnamecapaciteit

Door de besmette medewerkers en de daarbij behorende ziekmeldingen kampt de longafdeling van het Rotterdamse ziekenhuis momenteel met een beperkte opnamecapaciteit. "We verwachten dat dat aan het eind van deze week is opgelost, want dan komen er mensen terug", zegt Van Prooyen. De medewerkers hebben milde klachten.

Medewerkers van het ziekenhuis worden niet preventief getest, zegt de woordvoerder. "Dat gebeurt alleen als uit contactonderzoek blijkt dat dat nodig is."

De longafdeling van de locatie in Rotterdam vangt mensen met een chronische longaandoening op, die door een huisarts zijn doorverwezen naar hun longarts in het ziekenhuis. Het gaat dus niet om afspraken die moeten worden afgezegd.

Voor patiënten die momenteel niet in Rotterdam terecht kunnen, wordt gekeken of er plek is in het Franciscus Vlietland in Schiedam. Anders kan ook worden uitgeweken naar andere ziekenhuizen in de regio.