Het Sloopteam, aflevering 5 - Is dit 't einde?

In de laatste aflevering van Het Sloopteam staat alles op instorten. Doordat zijn barbershop in de lockdown moet sluiten, staat het water Ed financieel aan de lippen. Dick is plotseling verdwenen en niet te bereiken. Ed weet dat hij weer terug is gevallen in zijn oude verslaving en is boos en bezorgd, maar heeft het vooral helemaal gehad met zijn beste vriend.