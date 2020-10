Ruud (74) over zijn 555ste halve marathon: 'Er ging een kippenhok over de weg'

De 74-jarige Ruud van Balkom uit Dordrecht heeft zondag zijn 555ste halve marathon gelopen. Presentator Reint Jan Potze wil the day after graag weten hoe de kwieke loper het er vanaf heeft gebracht.

Hoe is het met je?

"Prima. Geen centje pijn. Ik heb vanmorgen alweer vijf kilometer gelopen. Van die 21 kilometer heb ik nooit problemen."

Hoe ging het gisteren? Dat was toch een mijlpaal...

"De groep bestond uit 22 man, die met me mee gingen. We hebben zo verschrikkelijk genoten. Het was eigenlijk een kippenhok wat over de weg heen ging. Alleen maar kletsen onderweg. Doordat evenementen zijn afgelast, hadden veel mensen elkaar een tijdje niet meer gezien. Gewoon weer even babbelen, dat was gewoon geweldig."

Voor alle duidelijkheid: dit was geen officiële wedstrijd, dit hadden jullie gewoon zelf afgesproken...

"Ja. Een paar maanden geleden had ik een oproep gedaan wie er met me mee wilden lopen."

En dat ging goed kennelijk. Maar bleef de hele groep bij elkaar of was er nog een wedstrijdje onderling?

"Ja, de mensen waren zo sociaal onderling. Er waren drie dametjes die aan het einde wat minder waren en die werden helemaal begeleid naar de finish. Stofzuigeren noemen ze dat. Kijk, een wedstrijd is anders. Dat is de dood of de gladiolen, bij wijze van spreken. Maar dit was gewoon de loop voor mij, de 555ste. Ik had ook de afspraak: de eerste, de beste die mij voorbij gaat op de Wantijdijk gaat meteen het Wantij in."

Is het nou een beetje klaar of ga je nog door?

"Nee, ik ga gewoon door. Maar ja, op naar de zeshonderd is nogal wat. Dan moet ik er nog 45 lopen. En ik ben 74. We zitten nu nog steeds met dat vreselijke virus. Maar ik hoop dat de marathon van Rotterdam toch een keertje doorgaat. En dan ga ik gewoon twee of drie dames begeleiden richting de Rotterdamse marathon. Dan loop je automatisch ook 21 kilometer."