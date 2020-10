Excelsior houdt lang stand met man minder, maar verliest in extremis van De Graafschap

Net als twee weken geleden tegen Telstar is Excelsior door een doelpunt in de absolute slotfase tegen een nederlaag in eigen huis aangelopen. Ralf Seuntjens schoot De Graafschap, dat het grootste gedeelte van de wedstrijd met een man meer op het veld stond, uiteindelijk naar een 1-2 zege in Kralingen.

Nadat de wedstrijd met wat vuurwerk van buiten het stadion was ontstoken, kwam Excelsior vroeg op achterstand. Mohamed Hamdaoui schoot in de derde minuut een vrije trap binnen in de korte hoek, achter een toch niet overtuigende Alessandro Damen. Daarmee slaagde Excelsior er al vroeg niet in om voor het eerst dit seizoen de nul te houden. Damen kwam een minuut later ook nog eens hard in botsing met Jesse Schuurman, maar kon verder.

Ondanks de onfortuinlijke start, herstelde Excelsior zich na ruim een kwartier spelen. De bal ging op de stip na een vermeende handsbal uit een schot van de jonge Julian Baas, na een goede aanval van de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen. Reuven Niemeijer, die ten koste van Ahmad Mendes Moreira als vleugelaanvaller speelde, schoot de strafschop overtuigend binnen.

Rood voor Ormonde-Ottewill

Waar Excelsior zichzelf herpakt leek te hebben, werkten de Rotterdammers zich via Brandon Ormonde-Ottewill weer in de problemen. De linksback bracht de doorgebroken Daryl van Mieghem hardhandig naar de grond en kon met rood vertrekken. De overtalsituatie van De Graafschap resulteerde in de nodige kansen voor de bezoekers, maar Excelsior hield zich lange tijd staande.

Tekst gaat door onder de foto



In de tweede helft nam de druk van De Graafschap toe, maar de Achterhoekers waren vaak onscherp voor de goal. Excelsior-doelman Damen moest zo nu en dan wel ingrijpen, maar zag ook vooral veel ballen over en naast zijn doel vliegen. Na ruim een uur kreeg Excelsior zijn beste kans uit de tweede helft, maar doelpuntenmaker Niemeijer schoot uiteindelijk voorlangs. Een kleine twintig minuten voor tijd stond De Graafschap-doelman De Boer een treffer van wederom Niemeijer in de weg.

De laatste twintig minuten van de wedstrijd hadden in eerste instantie weinig spektakel in petto, maar uiteindelijk moest Excelsior toch nog een tegentreffer incasseren. De 1-2 van invaller Ralf Seuntjens in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd bleek uiteindelijk genoeg voor een Achterhoekse zege. Daarmee heeft Excelsior, met de derde thuisnederlaag op rij, dit seizoen nog altijd geen punten gepakt in het Van Donge & De Roo Stadion.

Excelsior-De Graafschap 1-2 (1-1)

Scoreverloop:

3' Mohamed Hamdaoui 0-1

18' Reuven Niemeijer (strafschop) 1-1

89' Ralf Seuntjens 1-2

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans, Oude Kotte, Matthys, Ormonde-Ottewill; Baas (90' Fischer), Van Rooijen, Wieffer (90' Meijer); Zwarts, Omarsson, Niemeijer (77' Mendes Moreira).