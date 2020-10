Mondkapjes vanaf woensdag verplicht op locaties Hogeschool Rotterdam

De Hogeschool Rotterdam stelt vanaf komende woensdag een mondkapjesplicht in. Studenten en docenten zijn dan verplicht een mondkapje te dragen in de gangen, open leercentra, liften, trappenhuizen en restaurants op de verschillende locaties in de stad. De mondkapjesplicht geldt niet in lokalen.

Het voorstel om een mondkapjesplicht in te voeren, is vorige week voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Die stemde daar maandag mee in. De Hogeschool hoopt op deze manier een bijdrage te leveren aan het afremmen van het toenemende aantal coronabesmettingen in de regio.

"Onze locaties zijn veilig ingericht zodat we de maatregelen zo goed mogelijk in acht kunnen nemen, maar we zien met name in de publieke ruimtes dat het naleven er soms onbewust bij inschiet", meldt Hogeschool Rotterdam. De mondkapjesplicht is een aanvullende maatregel.

Studenten en medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een mondmasker. Vanaf woensdag wordt hierop gehandhaafd.

Hogeschool Rotterdam volgt met deze maatregel de lijn van het landelijk advies om een mondkapje te dragen in openbare ruimtes. Sinds maandag geldt dat ook voor middelbare scholen.