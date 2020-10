Aboutaleb: 'Ik wil het kabinet een mondkapjesplicht in overweging geven'

Een mondkapje was eerder verplicht in onder meer het centrum van Rotterdam

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zou graag willen dat het kabinet een landelijke mondkapjesplicht invoert, in plaats van het dringende advies dat nu geldt. Dat zei hij maandagavond in het tv-programma Jinek.

Uit een enquête van RTL blijkt dat meer dan zeventig procent van de Nederlanders voor een verplichte dracht van een mondkapje is. De Rotterdamse burgemeester reageerde in de uitzending verheugd op dat nieuws.

Aboutaleb heeft zelf positieve ervaringen met een mondkapjesplicht in Rotterdam. Deze zomer werd dat als proef drie weken lang ingevoerd in het centrum van Rotterdam, op diverse markten en bij winkelcentra Alexandrium en Zuidplein.



"Dat is positief geëvalueerd en het leidde niet tot gevaarlijk gedrag", vertelt de burgemeester. "Iedereen dacht dat het boetes zou gaan regenen, maar uiteindelijk zijn er maar vier uitgedeeld. Dat was ook niet onze insteek; dat was namelijk aansporen en corrigeren. Ik zou het kabinet een mondkapjesplicht in overweging willen geven."

Aboutaleb noemt het "ellende" dat de berichtgeving over mondkapjes niet eenduidig is. Het Veiligheidsberaad, waarin de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's zitten waaronder de Rotterdamse burgemeester, hekelt dit ook.

De voorzitters vinden dat er een strakke, landelijke regie moet komen bij de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het dringende advies om mondkapjes te dragen wordt als onduidelijk ervaren. "Een plicht is helderder", zei burgemeester Verhulst van Ede.