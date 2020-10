'Minimaal 13 bier afstand': Studenten winnen prijs voor plan tegen coronabesmettingen

Een boetepot waar geld in gestopt moet worden bij het overtreden van coronaregels, aanpassingen om de parken beter te benutten of slogans zoals 'Minimaal 13 bier afstand' en 'Net geplast, was je handen gast'. Met deze ideeën hebben de Rotterdamse studentenverenigingen RSG en SSR beide vijfduizend euro gewonnen voor het beste idee om het aantal coronabesmettingen onder studenten terug te dringen.