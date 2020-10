Het weer van vandaag: wisselvallig herfstweer

Vandaag is een overwegend bewolkte dag met weinig zon en er trekken buien van west naar oost over de regio. Lokaal kan daarbij veel regen vallen, vooral langs de kust. Het wordt vanmiddag 15 graden.

Er staat een tot vrij krachtig en aan zee krachtig toenemende zuidwestenwind. Vanavond en vannacht blijven de buien doorgaan. Het koelt af naar 11 graden. De zuidwestenwind draait in de loop van de nacht naar het westen.

Morgenochtend trekken nog enkele buien over de regio. De middag ziet er beter uit met af en toe zon en dan wordt het vanuit het westen vrijwel droog. De maximumtemperatuur komt uit op 15 graden en de westenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Onbestendig weekend

Het blijft nog tot in het weekend onbestendig met geregeld regen of buien en daarbij is er nauwelijks zon. Vrijdag kan het 16 graden worden, in het weekend wordt het 14 graden.