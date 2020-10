Gehaald! Rotterdammer Kevin loopt twee marathons voor inwoners van Bali

"Ik heb het heel pittig gehad. Het was een mentale uitputtingsslag maar er was steeds een stemmetje in mijn hoofd dat zei: 'Kevin je gaat niet opgeven!" De Rotterdammer heeft 4200 dollar opgehaald. "Met dat geld kun je hier gelukkig veel doen".

Kevin strandde door het oprukkende coronavirus acht maanden geleden op het Indonesische eiland, tijdens een reis rond de wereld. De Rotterdammer merkte dat de inwoners van het eiland het financieel erg zwaar hebben. Door de corona valt al het toerisme weg, dus hebben ze amper inkomsten meer.



Niemand teleurstellen

De Rotterdammer zegt veel aan de steun van vrienden en ook onbekenden via sociale media te hebben gehad. "Dat was mijn drive. ik mag niemand teleurstellen, dacht ik steeds".

Om de vier uur liep hij steeds 7 kilometer. "Dat ging prima, alleen het slapen ging niet. En als ik in de nacht even moe werd, dan hielp het wel dat ik werd achtervolgd door straathonden", grapt de Rotterdammer.

Voordat Kevin helemaal alleen aan zijn sponsorloop begon is hij nog even langs een weeshuis geweest. "Je ziet dan dove, blinde kinderen die soms ook het Down syndroom hebben en in de steek zijn gelaten. Toen dacht ik ook: Hup, het zijn maar 48 uur Kevin!"